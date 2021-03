En Donneschdeg de Moie ass de President vum Apdikter-Syndikat eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Schnelltester fir de Covid ze detektéieren, kommen ëmmer méi an den Asaz. Dës Woch soll d'Regierung eng éischt grouss Liwwerung kréien. Wéi eng Roll kënnen d'Apdikten spillen, fir d'Schnelltester ënnert d'breet Populatioun ze kréien? Hëllefe se och bei der Impfcampagne?

Dat froe mir den Apdikter a President vum Apdikter-Syndikat Alain De Bourcy en Donneschdeg de Moien op RTL. Mam Invité vun der Redaktioun schwätze mer och allgemeng driwwer, wéi d'Apdikten an der Coronakris an Usproch geholl goufen.

Den Invité vun der Redaktioun héiert Dir wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg