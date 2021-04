En Dënschdeg de Moie war de provisoresche President vun der Jeeërfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Jo Studer

De Georges Jacobs huet demissionéiert, de Jo Studer iwwerhëlt lo mol provisoresch d'Geschécker bei der Jeeërfederatioun.

Wat huet den Iwwergangspresident wëlles? Wéi grouss ass de Wëldschued nom Wanter mat Covid-Mesuren? Wéi klappt d'Ëmsetzung vun den neie Juegdlousen? Ënner anerem déi Froe hu mer dem Jo Studer gestallt. Hie war den Invité vun der Redaktioun um Dënschdeg.

"Mir sichen d'Zesummenaarbecht mat de Verwaltungen! De Kontakt muss awer verbessert a mir mussen och als Partner ugesinn ginn a Gehéier fannen". Soss hätt et kee Wäert. Dat sot den Iwwergangspresident vun der Jeeërfederatioun, Jo Studer, am RTL-Interview. Hien huet ënnerstrach, datt d'Jeeër sech schonn zanter honnerte Joer ëm Naturschutz géife këmmeren.

De Coronavirus-bedéngte Juegd-Verbuet gouf jo opgehuewen. Datt d'Jeeër awer elo dierften an der Nuecht joen, wier net ganz richteg. Nëmmen 1 Stonn viru Sonnenopgank an 1Stonn no Sonnenënnergank wier dat erlaabt. Ma d'Jeeër misste sech jo awer och op d'Juegd deplacéieren.



Vum Gefill hier hätt de Verbuet vun der Klappjuegd virun allem am Dezember fir ferme Wëldschued gesuergt, sot de Jo Studer och nach. Genee Zuelen géifen awer keng virleien.



De Jo Studer wier iwwregens och prett, permanente President vun der Jeeërfederatioun ze ginn. Ma dat missten d'Memberen decidéieren.

