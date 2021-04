Um Mëttwoch ass den Direkter vum LCTO eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Pandemie huet Lëtzebuerg nach ëmmer fest am Grëff, den Tourismus ass limitéiert.

Awéiwäit impaktéiert d'Situatioun d'Touristendestinatioun Lëtzebuerg? Wéi ass d'Ouschtervakanz gelaf? Wat sinn d'Perspektive fir déi nächst Méint.

E Mëttwoch de Moie froe mir beim Direkter vum "Luxembourg City Tourist Office" no. Den Tom Bellion ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

