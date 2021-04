Um Freideg de Moie war déi nei CEO vun der Lëtzebuerger Bourse eis Invitée vun der Redaktioun.

De Profit wäert an Zukunft net méi op Käschte vum Planéit goen. Dat sot déi nei CEO vun der Lëtzebuerger Bourse, der Luxembourg Stock Exchange, d’Julie Becker. D’Finanz misst zu deem zeréckfannen, woufir ze geduecht wier, an zwar d’Finanzéierung vun der reeller Ekonomie an d’Wuelsinn vun de Leit. Op d’Fro, ob Finanz an déi ekonomesch Entwécklung mat Rentabilitéit iwwerhaapt kann nohalteg sinn, huet d’Julie Becker geäntwert: „Mir mussen eis Modeller iwwerschaffen, fir ebe grad de Schutz vun der Ëmwelt a vun de Ressourcen anzebannen." Dat wier hirer Meenung no net inkompatibel mam Prinzip vu Rentabilitéit.

Déi nei CEO vun der Lëtzebuerger Bourse sot, si géing an der Kontinuitéit vun hirem Virgänger de Robert Scharfe weiderfueren an déi gréng Finanz weider developpéieren. Donieft géing si och déi digital Upassunge viruféieren. Ofgesi vum Iwwergang vum informatesche System op eng Cloud, géing zesumme mat anere Gesellschaften an duerch den Asaz vu kënschtlecher Intelligenz d’Verwäertung vun den Donnéen aus den Datebanke vun der Bourse op d’Bee gesat ginn.

Dem Julie Becker no wier déi aktuell Kris iwweregens net just Erausfuerderungen, mä et wier och eng Opportunitéit fir all d‘Gesellschaften, fir déi technologesch Entwécklung ze gebrauchen oder z’acceleréieren.

Iwwerdeems op der Finanzplaz – ënnert anerem - sech ëmmer erëm Suerge gemaach gëtt iwwert d’Rekrutement vun jonken Talenter, war déi nei CEO vun der Bourse éischter optimistesch. Jo d’Lëtzebuerger wieren e „raren Artikel“ a jo et géing bei den Ufanksgehälter en Ënnerscheed ginn par Rapport zur Fonction Publique. Mä d’Julie Becker sot, d’Bourse géing eben duerch déi gréng Finanz jonk Leit unzéien, fir déi et wichteg wier, e Sënn an hirem Liewen ze hunn. Donieft géinge Plazen ewéi d’Bourse aner Virdeeler ubidden, déi ee vläicht net an der Fonction publique fënnt, wéi zum Beispill méi professionell Mobilitéit.

An enger Welt, déi sech vill verännert, wier d’Stäerkt vu Lëtzebuerg déi, datt d’Land ëmmer wousst z’antizipéieren, sou d’Julie Becker. Och wann eng nei international Steierpolitik géing gefouert ginn? „Firwat net?“, sou d’Äntwert vun der neier CEO vun der Luxembourg Stock Exchange.

Invité vun der Redaktioun: Julie Becker

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.