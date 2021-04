E Méindeg de Moie war den neien CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

Seng Kandidatur wier gewënscht gewiescht, sot e Méindeg de Moien de Claude Wiseler. Et wär net esou geplangt gewiescht, mä hie géif sech Responsabilitéiten net entzéien. Hie géif et am Fong och gär maachen. D’CSV-Presidence wär eng Missioun, déi hie géif reizen, huet eisen Invité vun der Redaktioun gemengt. Hie wär senger Partei och villes schëlleg.

D’CSV wëll en Neistart. De Claude Wisler gesäit sech net als Chef, éischter als Coordinateur vun engem ganzen Team. Dat géif eng Féierung méi flott maachen. Hien hätt just wëlle mat enger Ekipp an als Team, wou een deem aner vertraut, wëllen zesummeschaffen.

Politik géif een zesumme maachen. Eng Partei wär eng Zesummenaarbecht tëscht ville Leit. D’CSV soll intern erneiert ginn, erfueren a jonk Leit sollen zesumme schaffen, dat ass dem Claude Wiseler ganz wichteg.

Datt ze vill Leit an der Responsabilitéit Iddien ze vill kéinten opweechen, gesäit den neien CSV-President net esou. Aus enger eegener Iddi misst een eng Parteiiddi maachen, soss kéint et net klappen.

Ze vill zréck kucke wollt de Claude Wiseler um Méindeg de Moien net. Ob d’Affär Engel ugeschwat, an ob een dat Ganzt wierklech esou huet misse léisen – de Parteipresident beim Parquet denoncéieren - huet de Claude Wiseler gemengt, datt d’Deputéiert eng legal Obligatioun hate fir et weider ze ginn. Hie wär solidaresch mat där Decisioun. Hie wär awer och traureg a rosen wéi alles gelaf ass.

Eng eventuell nei Partei vum Frank Engel fäert en net.

D’CSV huet jo och en Audit maache gelooss iwwer d’Finanze vun der Partei. Do wäre keng weider finanziell Onreegelméissegkeeten opgefall. Schrëftlech Prozedure wäre wichteg. Dat géif elo intern opgeschafft ginn, d’Resultater a Conclusiounen sollen dann un d’Membere goen an dono un d’Press.

Wat hir Politik ugeet, huet de Claude Wiseler ënnerstrach, datt dat Soziaalt an de Klimagedanken nach ëmmer an der DNA vun der CSV waren. D’CSV wär konservativ, mä et wéilt ee just dat erhalen wat wichteg ass, wéi d’Ëmwelt oder d’Gesondheet. Dat misst och en Eckpfeiler vun der CSV-Politik sinn. All Decisioun, déi een an anere Beräicher hëlt, misst mam Klimagedanken ofgestëmmt sinn, sou den neien CSV-President um Méindeg de Moien.

Invité vun der Redaktioun: Claude Wiseler

