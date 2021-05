E Freideg de Moie war de President vun der CGFP eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir datt Staatsbeamte prioritär geimpft ginn, missten d’Leit iwwer 45 Joer geimpft sinn an den Ethikrot muss säin Avis ofginn. Dat sinn d’Konditioune vun der Regierung fir eng weider Diskussioun iwwer eng Impfprioriséierung fir Enseignanten a Polizisten zum Beispill.

De President vun der CGFP, de Romain Wolff, war de Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Kloer ass fir hien, datt ee kengem Vulnerabele wéilt eng Dosis ewechhuelen. "An 20 europäesche Länner ginn Enseignantë prioritär geimpft. Och Polizisten, déi an Däitschland wunnen, géife Prioritéit kréien."

D’CGFP hat jo proposéiert, datt ee sech villäicht kéint de Vaccin eraussichen. Déi Iddi ass awer vun der Regierung verworf ginn. Datt hätt awer villäicht Impf-Skeptiker iwwerzeegt, sou de Romain Wolff. Well hie perséinlech gesäit zum Impfe keng Alternativ, fir aus der Kris erauszekommen.

D’Staatsbeamtegewerkschaft verlaangt och eng Tripartite. Dat wär jo e Kriseninstrument an deemno nëmmen normal, wann een elo an deem Kader géif zesummekommen.

Invité vun der Redaktioun: Romain Wolff

