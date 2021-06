E Mëttwoch de Moiem ass de Grégory Fonseca vun der Associatioun „Eran, Eraus an Elo?“ eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Unisec zu Dräibuer ass den Ament voll. D'lescht Woch war et du scho fir d'zweete Kéier bannent e puer Méint, dass e Jugendlechen, dee sollt wéinst engem Iwwerfall mat Gewalt dohinner kommen, huet musse lafe gelooss ginn. Doropshi fuerdert d'Associatioun „Eran, Eraus an Elo?“, déi sech fir eng Verbesserung vun den Zoustänn am Lëtzebuerger Strofvollzuch asetzt, dass den Ëmgang mat jugendleche Kriminelle muss iwwerduecht ginn.

Wéi eng Iddie bréngt déi jonk Associatioun a puncto Jugendkriminalitéit an d'Spill? Firwat schwätze si vu „mëttelalterlechen Zoustänn? A wat hale si vun der neier Procédure de traitement pénologique?

Dat froe mir de Moien de Grégory Fonseca vun der Associatioun „Eran, Eraus an Elo?“. Hien ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.