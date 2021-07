En Dënschdeg war den Intensiv-Medezinner aus dem CHL eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Corona-Situatioun an de Spideeler hätt sech berouegt, et hätt een nëmmen nach een eenzegen Intensivpatient. Elo kéint sech d'Spidolspersonal vun de leschten 3 Coronawellen erblosen. Dat sot den Dr. Jean Reuter am RTL-Interview den Dënschdeg de Moien, hie schafft am CHL op der Intensivstatioun.

Wéi geet et weider? Dat wier schwiereg ze soen. Wat ee wéisst, wier, datt d'Hospitalisatiounen zwou, dräi Wochen no der Hausse bei den Neiinfektioune kommen. Et misst een also ofwaarden. Positiv wier op alle Fall, datt e groussen Deel vun der vulnerabeler Populatioun geimpft wier. Et misst een awer oppassen.

Och wa bei Jonken de Risk fir e schwéiere Krankheetsverlaf kleng ass, sou kéinte si awer och de sougenannten "Long-Covid" kréien. Dowéinst sollten och si sech onbedéngt impfe loossen.

Den Intensivmedeziner Reuter versteet awer, datt d'Regierung de Leit gewësse Fräiheeten zeréckginn huet. D'Fro stellt sech awer, ob een esou kéint weidermaachen. Vläicht feelen nach een, zwee Méint Impfcampagne, fir ganz sécher ze sinn, esou den Dr. Jean Reuter, deen och Kräizimpfunge géing begréissen.

