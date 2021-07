En Donneschdeg ass d'Anil-Presidentin eis Invitée vun der Redaktioun.

Aktuell leeft eng nei Impfcampagne am Spidols- an am Fleegesekteur. Ekippe fuere bei d’Personal, dat sech spontan kann impfe loossen.

Iwwer dës Initiativ, eng Impfflicht, déi ëmmer nees e Sujet ass, an d’Conclusiounen aus dem Waringo-Rapport iwwer d’Clusteren an den Alters- a Fleegeheemer schwätze mer mam Anne-Marie Hanff.

D’Presidentin vun der Anil, der Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren, ass eis Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.