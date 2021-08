En Dënschdeg de Moien ass de Sport- an Aarbechtsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Firwat war de Sportminister net op Tokio fir d’Lëtzebuerger Athleten z’ënnerstëtzen? Fënnt en eng Corona-Steier nach ëmmer gutt? Ass eng Steierreform elo komplett vum Dësch oder net?

Doriwwer schwätze mer mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem Dan Kersch, deen och Aarbechtsminister ass, live géint 10 op 8.

