E Mëttwoch de Moie war d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

21 Leit am Spidol, dovunner der 6 op enger Intensiv-Statioun, zanter dem Ufank vun der Pandemie 825 covid-liéiert Doudeger. Vun engen 4.300 Tester, waren der e Méindeg 42 positiv.

Knapps 736.000 Impfdose goufe schonn am Grand-Duché gesprëtzt. 338.000 Persounen gëllen als komplett geimpft.

Dat sinn déi plakeg Zuelen, Stand um Mëttwoch de Moien, vun der aktueller Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg.

D’Santésministesch Paulette Lenert méch um 9.30 Auer op enger Pressekonferenz de Point iwwert déi aktuell sanitär Situatioun am Land.

Um Mëttwoch de Moie war Si awer och schonn eis Invitée vun der Redaktioun, a sot sech relativ zefridden, well d’Situatioun zu Lëtzebuerg relativ am Grëff wier. Dat géif sécher och un de villen Impfungen leien.

D’Rendez-vouse bei den Doktere géife gutt lafen, an och den Impf-Bus deen elo iwwert de Summer jo ënnerwee ass, hätt scho gudden Zoulaf gehat.

D’Impfung wier méi wéi jee d‘Léisung aus der Kris, seet d’Ministesch. Et géif ee kloer gesinn, dass fäerdeg geimpfte Leit quasi guer net méi an d’Spidol misste kommen.

Fir den Ament wiere weider keng méi streng Mesuren hei am Land virgesinn, wéi beispillsweis an Däitschland oder Frankräich. D’Paulette Lenert seet sech relativ zefridde mam Covid-Check-Regime. Gréisser Clusteren, wéi et se nach Nationalfeierdag gouf, wieren zanterhier ausbliwwen.

Invité vun der Redaktioun: Paulette Lenert

