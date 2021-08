E Freideg de Moien ass d'Ëmweltministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg huet a senger Klimapolitik wichteg Jalonen gesat. Dat war eng éischt Reaktioun vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Méindeg no der Publikatioun vum éischten Deel vum neie Rapport vum Weltklimarot.

Wat muss awer nach méi gemaach ginn, fir datt de Grand-Duché säi Bäitrag géint d'Äerderwiermung erfëllt? Ka Lëtzebuerg mam zweetgréissten ekologesche Foussofdrock op der Welt wierklech seng Ziler erreechen?

Dat froe mir déi gréng Ministesch e Freideg de Moien als Invitée vun der Redaktioun. Den Interview mam Carole Dieschbourg wéi gewinnt géint 8.10 Auer hei op RTL.

