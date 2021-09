E Méindeg de Moie war de Verdeedegungsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Eis Impfquot mécht mer Suergen. Wa mer net méi en héijen Impftaux kréien, gëtt et hefteg am Hierscht/Wanter. Dat sot de grénge Vizepremier François Bausch um Méindeg de Moien. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Aktuell wäre 60% vun der ganzer Populatioun geimpft, et misst een op 80% erop kommen. De Virus géif net méi ewech goen. Mir kéinte frou sinn, datt mer sou séier e Vaccin haten. Den Impfstoff géif viru schwéiere Verleef schützen.

De François Bausch war jo och Policeminister a Stater Schäffen. Hien ass och op de Virfall vum Video mat der Sécherheetsfirma an dem Hond ugeschwat ginn.

Sécherheet gehéiert an d'Hänn vun der ëffentlecher Muecht. Et ass wichteg, datt mer elo d'Enquête ofwaarden an net aus der Hëft kommentéieren, sou huet de grénge Minister a fréiere Stater Schäffen op de Video vun der Sécherheetsfirma an dem Hond reagéiert.

Iwwer d'Situatioun am Afghanistan sot de grénge Verdeedegungsminister, datt déi 27 EU-Arméien ze vill separat géife schaffen. D'Kräfte misst ee bündelen, dat wär méi effikass. Zesummen anzekafe géif och méi bëlleg ginn.

Als Europäesch Unioun misst ee sech wierklech schummen, well mer et net hikréien, solidaresch Leit aus dem Afghanistan opzehuelen. De Jean Asselborn hätt säi Stil, mä en hätt awer Recht hei, sou de François Bausch.

