En Donneschdeg war den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir woussten, datt eppes géif kommen, mä mir woussten net genee wou et géif kommen. Den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt, de Jean-Paul Lickes, war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Hien huet och op d'Kritik vun engem jonken Hydrolog ugangs der Woch reagéiert, datt d’Regierung bei der Preventioun versot an de Risiko ënnerschat hätt.

Et géif natierlech Héichwaasserschutz gemaach ginn. De Ree virun zwee Méint war awer exzeptionell. Eppes, wat et nach ni virdru gouf. Un de schwéiere Schied hätt een nach déi nächst Méint a Joren ze knabberen.

Et war Ree gemellt, wou genee wéi vill fält, wär am Viraus ganz schwéier virauszesoen. Dowéinst misst een och beim Warnen oppassen. Net ze dacks warnen an da kënnt näischt. Soss géifen d’Leit engem net méi gleewen. An der Kris selwer géifen egal wéi all Servicer hiert Bescht ginn an dono géif een en Debriefing maachen a Saache verbesseren.

De Klimawandel géif och ëmmer méi dacks Staarkreen mat sech bréngen. Dowéinst war et och den Appell un d'Leit, sech z’informéieren, ob hir Haiser a Gefor sinn, vun Héichwaasser getraff ze ginn. Zum Beispill op geoportail.lu oder beim Waasserwirtschaftsamt selwer. Dernieft wier et och wichteg, datt d'Leit wëssen, wéi ee sech a Sécherheet bréngt, wann et zu Iwwerschwemmunge kënnt. Well den techneschen Héichwaasserschutz hätt seng Limitten.

Beim Baue misst ee kucken, nei Risiken ze vermeiden. De Ree kréie mer net opgehalen, sot de Jean-Paul Lickes. De Klimawandel bréngt an eise Géigenden deels ze vill Waasser an dofir musse mer an Zukunft méi resilient ginn, also besser mat Krisesituatiounen ëmgoen.

De Summer war jo ze naass. Dem Grondwaasser huet dat net vill bruecht, just indirekt eppes. D‘Recharge vum Grondwaasser geschitt u sech tëscht November a Mäerz, dës Kéier fänkt et méi fréi un, well de Buedem schonn naass ass. Allgemeng wär d‘Grondwaasser nach ëmmer ënner Stress wéinst den 3 leschten dréchene Summeren, sou den Direkter vun der Waasserverwaltung.

