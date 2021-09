E Freideg de Moie war de President vun der Spidolsfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter zwee Deeg fonctionéiert de CovidCheck-System an de Spideeler. Fir d'Personal, Visitten an och elo fir all d‘Rendez-vousen. Virdru schonn hätte verschidden Haiser de CovidCheck eenheetlech ëmgesat, sot e Freideg de Moien den Dr. Philippe Turk. De President vun der Spidolsfederatioun FHL war eisen Invité vun der Redaktioun.

Elo wier et am Gesetz verankert. D'Situatioun wär doduerch méi kloer. An all Spidol, an all Entrée funktionéiert de CovidCheck. Et war ee besuergt, datt et Waardezäite géif ginn. Et wär awer esou organiséiert, datt et ouni Problemer iwwer d’Bün geet, sou den Dr. Turk.

D’Urgence ass jo net vum CovidCheck concernéiert. Den Accès aux soins dierft net verbuede ginn. Professionalitéit am Accueil wär gefrot an et misst ee mat Verstand handelen, huet de President vun der Spidolsfederatioun preziséiert.

Déi aktuell Covid-Situatioun an de Spideeler... d’Zuelen déi lescht Deeg wären e bësse besser ginn. Déi aktuell Situatioun géif ee gutt geréiert kréien. Mä et wär ee virsiichteg. Speziell well nach net jiddereen geimpft ass. Op eng méiglech Impfflicht am Gesondheetswiesen ugeschwat, sot den Dr. Turk, datt dat eng philosophesch a politesch Decisioun wär, déi ee misst huelen. Hie perséinlech gleeft éischter un Iwwerzeegungsaarbecht. Jiddereen, dee sech bis ewell net wollt impfe loossen, hätt aner Grënn. Bei neie Kontrakter kéint en Impfcertificat awer en Argument sinn.

De Retard, deen d’Südspidol kritt, bedauert de President vun der Spidolsfederatioun. Am Spidolssecteur an allgemeng hätt ee komplex Prozeduren, wat derfir suergt, datt een dacks méi lues viru kënnt.

En anere Sujet e Freideg de Moien am Interview war de "Plan national de la santé". Dee géif jo den Ament am Ministère ausgeschafft ginn. Hei erhofft sech den Dr. Turk Äntwerten: wat de Secteur extra-hospitalier ugeet, méi Ambitiounen am Beräich Digitalisatioun am Santé-Secteur, an et misst och eppes geschéien, fir d'Gesondheetsberuffer nees méi attraktiv ze maachen.

