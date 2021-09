En Dënschdeg de Moie war d'Presidentin vun der Nationaler Ethikkommissioun eis Invitée vun der Redaktioun.

Et ass eng immens komplex Fro.

Mir hunn engersäits d’Mënscherechter an anerersäits de Prinzip, datt ee Mënsch engem aneren net däerf schueden. Dat sot d’Julie-Suzanne Bausch, d’Presidentin vun der nationaler Ethikkommissioun, en Dënschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun zu der Fro, ob et ethesch vertrietbar wär, wann ee sech net wëll géint de Covid impfe loossen. Et géif keng richteg ethesch Äntwert dorobber ginn. D’Politik kéint awer tranchéieren. Wéi zum Beispill an Italien, wou den 3G – also geimpft, getest oder geheelt - och op der Aarbechtsplaz verlaangt gëtt.

Et wier e Fakt, also wëssenschaftlech bewisen, datt déi ganz grouss Majoritéit vun den Impfunge weltwäit gutt verlaf ass. An d’Impfung géif eis weider bréngen an eraus aus der Patt-Situatioun bréngen.

Si géif Leit verstoen, déi Zäit wéilten, en zäitleche Recul, fir ze kucke wéi et sech entwéckelt, éier se sech vläicht awer impfe loossen, seet d’Julie-Suzanne Bausch. Wat net géif gëllen, ass wann ee seet, datt ee sech net wéilt teste loossen. D'3G-Reegel wier mat der Test-Méiglechkeet eng ausgestreckten Hand, fir kengem de fräie Wëllen ze huelen, sou d’Presidentin vun der Ethikkommissioun. Also e Kompromëss, fir op säi Mënscherecht ze pochen, datt ee sech näischt wéilt asprëtze loossen.

Den 2G wär par Konter ethesch net an der Rei.

Den extremen individuellen Fräiheetsdrang, deen et an eiser Gesellschaft gëtt, wär à la base näischt Schlechtes. Situatioune kéinten awer séier kippen. Wann ee mam „Panzer“ oder mat Scholdzouweisunge kënnt, géife Leit blockéieren. Dofir wier et wichteg, mat den Impfgéigner ëmmer am Dialog ze bleiwen an et dierft een net ophalen, d’Hand auszestrecken.

