E Freideg de Moien ass déi gréng Ëmweltministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Dëse Freideg ass e weidere Klimastreik. Vun 10 Auer de Freideg de Moien u manifestéiere Schülerinnen a Schüler fir méi Klimaschutz.

Fir deen Ulass ass déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg Invitée vun der Redaktioun. Mir froe si, wat d'Regierung de jonke Grèvisten äntwert a wéi vill Gewiicht d'Aktivisten op d'Politik kënnen hunn.

Donieft schwätze mer mat hir iwwert déi nächst Schrëtt an der Affär Superdreckskëscht. Den Interview mam Carole Dieschbourg ass um 10 op 8 hei op RTL.

