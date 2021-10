Den ADR-Deputéierte war de Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Et géif och gutt Punkten an der Verfassungsrevisioun ginn, wéi de Statut vun der Lëtzebuerger Sprooch a vun den Déieren oder d'Initiativ-Recht, fir d'Parlament fir eng Enquêtëkommissioun kënnen anzesetzen, mee allgemeng wier säi Bilan negativ, dat sot den adr-Deputéierte Fernand Kartheiser de Mëttwoch de Moien am RTL-Interview.

D'adr fuerdert dowéinst weiderhin e Referendum iwwert d'Verfassungsännerungen. Dat net ze maachen, wier de Broch vun engem Walverspriechen, wat der Credibilitéit vun der Politik géif schueden.

Direkt nom Vott wëll de Fernand Kartheiser och e Bréif areechen, fir d'Deputéiert opzeruffen, e Referendum ze froen. An och an der Populatioun wier de Wëllen do, Prozedure fir e Referendum ze lancéieren.

De Reproche, datt d'adr an deem Dossier hei Polemik géif maachen, léisst de Fernand Kartheiser net gëllen. D'Vollek wier de Souverain. Et net froen, wier arrogant.

D'Politik dierft sech net iwwer d'Leit ewechsetzen a misst d'Verfassungsrevisioun esou erklären, datt d'Leit se och verstinn, esou den adr-Deputéierten.

Invité vun der Redaktioun: Fernand Kartheiser

