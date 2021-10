De Co-Coordinateur vun der Initiative pour un devoir de vigilance ass um Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Vun 2022-24 kritt de Grand-Duché fir d’éischte Kéier a senger Geschicht e Sëtz am UNO-Mënscherechtsrot. Dofir fuerdert d’Initiative pour un devoir de vigilance elo, dass Lëtzebuerg endlech soll Neel mat Käpp maachen a punkto Respekt vun de Mënscherechter.

Wéi vill Entreprise ginn et hei am Land, déi sech Estimatiounen no an iergendenger Form net un d’Mënscherechter halen?

Vu wéi engen Infraktioune schwätze mer?

An wéi kann den Drock op dës Betriber erhéicht ginn?

Dat froen mer de Jean-Louis Zeien. De Co-Coordinateur vun der Initiative pour un devoir de vigilance ass eisen Invité vun der Redaktioun. D'Emissioun fänkt ausnamsweis wéinst de Wiederkonditiounen an de Problemer am Trafic méi spéit un.

