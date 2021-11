En Donneschdeg de Moie war de President vun der Autosfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Normalerweis ginn Autoen "just in time" produzéiert, dat heescht, wa Schwankungen an der Demande entstinn, huet dat en Impakt op d'Liwwerzäiten. Dat sot de Philippe Mersch en Donneschdeg de Moien hei op der Antenn. De President vun der Autosfederatioun Fedamo war eisen Invité vun der Redaktioun.

Bis Enn September wieren zu Lëtzebuerg 35.000 Autoen ugemellt ginn, dat wier ronn 20 Prozent manner wéi an der selwechter Zäit 2019 an dat géing doru leien, datt d'Autoen net erbäikommen. De Problem wier virun allem, datt d'Mikroprozesseren, déi an d'Autoen agebaut ginn, immens Retard hunn. D'Autosindustrie wier souwisou net den Haaptclient fir dës Produite gewiescht, a well an der Pandemie manner Autoe gebaut goufen, ass de Secteur op der Prioritéitelëscht nach méi erofgerutscht. Déi Leit, déi elo en Auto kafe géingen, wéiste schonn, datt mat Retarden ze rechne wier, ma fir déi Leit, déi méi fréi am Joer bestallt hunn, wier et méi e Problem. Do missten d'Clientë mam Garage kucken, fir eng Léisung ze fannen.

18,7 Prozent vun den Immatrikulatiounen dëst Joer waren Elektroautoen an Hybriden an den Trend no uewe géing sech confirméieren. Dat léich och zum Deel dorun, datt dës Gefierer méi séier erbäikommen, sou de Philippe Mersch. Wat den Autosfestival ugeet, kéint een nei Autoe virstellen, déi dann awer misste bestallt ginn. Stock-Offere géingen et wuel manner ginn. Wéi interessant d'Remisen d'nächst Joer ginn, géing vun der Politik vun der Mark ofhänken. De President vun der Autosfederatioun rechent dann domat, datt d'Enkpäss bei de Liwwerungen nach eng Zäitchen unhale wäerten. Enn Juni d'nächst Joer misst een awer méi kloer gesinn.

Invité vun der Redaktioun: Philippe Mersch

