E Mëttwoch de Moie war d'Sekretärin vum nationale Fraerot CNFL eis Invitée vun der Redaktioun.

De jure – also gesetzlech si mer u sech gläich, mä de facto gesi mer nach ëmmer ganz grouss Ënnerscheeder an eiser Gesellschaft tëscht de Geschlechter. Dat sot d’Joëlle Letsch e Mëttwoch de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Sekretärin vum nationale Fraerot huet de Sport als Beispill zitéiert. Bei de Präisgelder vun der Vëloscourse Paris-Roubaix ginn et nach ëmmer frappant Ënnerscheeder. De Gewënner bei de Männer krut dëst Joer als Präisgeld 30.000 Euro. Bei de Frae waren et just 1.500 Euro. Dat dierft am Joer 2021 eigentlech net méi sinn an do misste sech d‘Männer an d‘Fraen zesumme fir eng Gläichstellung asetzen.

De Conseil national des femmes luxembourgeoises CNFL huet fir d'Rentrée 2021/22 eng Rei Prioritéite festgehalen. D'nächst Woch gëtt zu Ettelbréck eng Bronze-Skulptur ageweit, fir 100 Joer Fraewalrecht zu Lëtzebuerg ze symboliséieren. Donieft fänkt elo am November fir d'5. Kéier hei am Land déi sougenannt „Orange Week“ un, fir op d'Gewalt géint Fraen a Meedercher opmierksam ze maachen. D'Chiffere mat 800 Police-Interventiounen 2019 géingen nämlech weisen, dass och an engem entwéckelte Land wéi Lëtzebuerg nach vill ze maache bleift.

Vun enger grousser Enttäuschung huet d’Joëlle Letsch och geschwat, wat d‘Präsens vun Fraen an de Medien ugeet. De Grand-Duché huet schonn fir d'fënnefte Kéier beim „Global Media Monitoring Project“ matgemaach. Dobäi gëtt op engem Dag weltwäit gekuckt, wéi d'Fraen an all de Medien, vun der geschriwwener Press iwwer de Radio bis op d'Tëlee vertrueden sinn, an zu Lëtzebuerg léich ee mat 25 Prozent just an der Moyenne. Dorop bräicht een net houfreg ze sinn. Au Contraire, dacks wier et dann och nach esou, wa Fraen bildlech duergestallt ginn, dass et éischter an engem dekorativen Aspekt wier an net an der Aktioun. Dorop misst ee schaffen an dat veränneren, mat staarke weibleche Virbiller. D’Medie missten méi de Reflex hunn, geziilt Frae fir Interviewen oder Reportagen ze froen.



Et wier och net acceptabel am Joer 2021, dass et nach Panel-Diskussiounen géinge ginn, un deene just Männer Deel huelen. Frae sinn kompetent, professionell an een Deel vun der Gesellschaft, se beräicheren den Debat an dofir misst all Mënsch versichen aktiv Frae mat an d'Diskussioun anzebannen, sou eis Invitée. Den CID Fraen an Gender hat an Zesummenaarbecht mam nationale Fraerot och d'Plattform "Expertisa" opgebaut, fir Expertinnen ze regroupéieren. Eng Plattform, op déi och Journaliste kéinten zeréckgräifen. Leider hätt dës Plattform mat der Zäit awer missen zougemaach ginn, well et u Moyene gefeelt hat. Dat wär een Deel vum Problem, sou eis Invitée.

Invité vun der Redaktioun: Joëlle Letsch

