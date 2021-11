E Méindeg de Moie ass den CSV- Europadeputéierte Christophe Hansen eisen Invité vun der Redaktioun.

Dräi Joer ass verhandelt ginn, den Dënschdeg ass den definitive Vott am Europaparlament iwwer d’Reform vun der Gemeinsamer Agrarpolitik.

Ee vun de Rapporter ass de Lëtzebuerger CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen.

Wat ännert elo mam neie GAP?

Geet d’Reform wäit genuch? Zu Gonschte vun de méi klenge Baueren?

Misst de Klimaschutz net méi eng grouss Roll spille bei de Subsiden?

De Christophe Hansen ass live am Interview géint 10 op 8.

