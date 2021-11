E Freideg de Moie ass den Administrateur-délégué vun der ACA eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Assurancen hei am Land kucke mat der Héichwaasserkatastrophe am Juli op en historesche Schued an Héicht vu ganzer 125 Milliounen Euro zréck. Sinn d'Affer antëscht all entschiedegt? Firwat huet et bei Verschiddene sou laang gedauert? Wou gesäit de Secteur zukünfteg Risken a wéi preparéiert ee sech dorobber a wéi geet et der Industrie den Ament?

Doriwwer wëlle mer de Moie géint 10 op 8 mam Administrateur-délégué vun der ACA, der Associatioun vun den Assurancen- a Réassurance-Gesellschafte schwätzen. De Marc Hengen ass nom sougenannten Insurance Day eisen Invité vun der Redaktioun de Moien.

LIVESTREAM Radio

