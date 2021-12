En Dënschdeg de Moien ass d'Stater Buergermeeschtesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi eng Konsequenzen zitt d'Stad Lëtzebuerg aus den Eskalatioune leschte Weekend an der Stad? Ware genuch Policebeamten um Terrain? Hätt net anescht misse reagéiert ginn? A wéi geet d'Stad Lëtzebuerg elo mat de nächste Maniffen ëm, déi geplangt sinn?

Dat froen mer de Moien géint 10 op 8 d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.