E Freideg de Moie war d’Direktesch vun der ASBL "Stëmm vun der Strooss" eis Invitée vun der Redaktioun.

Bei der Stëmm vun der Strooss wéisst een net, ob den 2G, dee bei den neie Covidmesuren virgesinn ass, fir hir Strukturen gëlle wäert, sou d’Direktesch vun der ASBL Alexandra Oxacelay um Freideg de Moien hei op RTL. Op Nofro hi verséchert de President vun der Chamber Santéskommissioun Mars Di Bartolomeo, datt de Leit ouni Daach iwwert dem Kapp Rechnung gedroe gouf. Am Gesetz steet kloer, datt den 2G, also de Certificat, datt ee geimpft oder erëm gesond ass, a Schoulkantinnen an a soziale Restauranten net gefrot gëtt. Am selwechten Otemzuch seet den LSAP-Deputéierten, datt datt dat net géing heeschen, datt déi aner Virsiichtsreegelen net sollen agehale ginn. Donieft misst ee weider Efforten maache fir de Leit op der Strooss d’Impfung opzemaachen.

D’Alexandra Oxacelay sot um Freideg de Moien iwwerdeems, si wéisst net wéi vill Sans-Abrisë geimpft sinn. Dat wier och net d'Prioritéit vun deene Leit, sou d’Direktesch vun der «Stëmm». Prioritéit wier Iessen oder Duschen an dobäi kéim Deels och d'Astellung: «Firwat soll ech mech Impfe loossen, fir déi aner ze schützen. No mir kuckt jo och keen».

Generell bräichten d’Sans-Abrise méi Strukture fir ënnerzekommen an net nëmmen am Wanter, sou d’Alexandra Oxacelay weider. Si hofft, datt d'Wanteraktioun verlängert gëtt, respektiv dat ganzt Joer funktionéiert.

Invité vun der Redaktioun: Alexandra Oxacelay

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.