En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Spidolsfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Et war sech ze erwaarden: d‘Covid-Neiinfektioune klammen, d‘Intensivstatioune sinn nees méi staark belaascht an dofir sinn d‘Spideeler elo nees an der Phas, wou manner urgent Agrëffer verréckelt ginn.

Wat heescht Phas 3 fir d’Patienten? Wei laang halen d’Dokteren an d’Fleegepersonal dës Belaaschtung nach aus? An hätt een dës Entwécklung net kënnen antizipéieren? Dat froe mir en Donneschdeg de Moien den Dr. Philippe Turk. De President vun der Spidolsfederatioun ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.