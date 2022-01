En Dënschdeg de Moie ass de grénge Co-President Meris Sehovic eisen Invité vun der Redaktioun.

Kënnt eng Impfflicht oder net? Doriwwer soll d’Chamber d’nächst Woch debattéieren.

Déi Gréng hu sech scho mat der Fro auserneegesat an hu sech d’lescht Woch fir d’Impfflicht ausgeschwat. Mam grénge Co-President Meris Sehovic diskutéiere mir dësen Dënschdeg iwwert d’Argumenter vun der grénger Partei. Donieft schwätze mir mat him iwwert den neie Klima Biergerrot, deen an d’Liewe geruff gouf an iwwert d’Propose vun der EU-Kommissioun fir d’Atomenergie als nohalteg Energie unzegesinn.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

