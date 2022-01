E Freideg de Moien ass de Fuerscher a Mikrobiolog a Member vun der Covid-19-Taskforce eisen Invité vun der Redaktioun.

Um Freideg soll den Expertegrupp vu Wëssenschaftler an Dokteren der Regierung hiren Avis ofginn, wéi si zu enger Impfflicht am aktuellen Omikron-Kontext stinn.

Mat der neier Variant sinn d’Infektiounszuelen och bei eis am Land duerch de Plaffong gaangen. Wat ass sech do an den nächste Wochen nach z’erwaarden, och am Hibléck op d’Hospitalisatioune,n déi den Ament jo mol éischter stagnéieren?

Wou sti mer an der Pandemie? A wat géif eng Impfflicht änneren?

Ënnert anerem dat froe mer de Professer Paul Wilmes vun der Covid 19 Taskforce an ee vun de fënnef Membere vum Ad hoc-Expertegrupp.

Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun um Radio.

