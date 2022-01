E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Joerhonnert Iwwerschwemmungen vum 14 Juli leien en halleft Joer zeréck. Zanterhir, mee och scho virdrun, dokteren d'Autoritéiten um Héichwaasserschutz. Dozou gehéiert ënnert anerem d'Gestioun vun de Gewässer, den Urbanismus oder nach d'Informatiouns- a Warnsystemer.

Fir iwwert déi verschidde Mesuren ze schwätzen, ass den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt, de Jean-Paul Lickes, Invité vun der Redaktioun. Den Interview wéi gewinnt um 8.10 Auer.

