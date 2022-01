E Méindeg de Moien ass d'Presidentin vun der nationaler Ethikkommissioun eis Invitée vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg geet op de Wee vun enger sektorieller Impfflicht, wéi se vun engem medezineschen Expertegrupp recommandéiert gëtt, nämlech fir Leit iwwer 50 Joer a fir d'Personal aus dem Santéssecteur. Dogéint huet sech notamment déi national Ethikkommissioun ausgeschwat.

Mir froen de Moien hir Presidentin d'Julie-Suzanne Bausch wat dogéint schwätzt? Ob d'Regierung sech genuch Zäit ginn huet, fir dësen Debat ze féieren, a mir froen och wéi si d'Verhältnisméissegkeet vun dëser Mesure aschätzt. D'Julie-Suzanne Bausch ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

