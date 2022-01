E Mëttwoch de Moien ass de President vum Wirtschaft- a Sozialrot eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Chamber soll dëst Joer nach virun de Walen op jidder Fall eng grouss Debatt iwwert d’Steieren organiséieren. An deem Zesummenhang huet de Wirtschafts- a Sozialrot, eng Institutioun mat Vertrieder vu Staat, Patronat a Gewerkschaften, d’lescht Woch e grousse Rapport iwwert d’Fiskalitéit verëffentlech.

Fir doriwwer mat eis ze schwätzen, ass de Vizepresident vum Wirtschafts- a Sozialrot Jean-Jacques Rommes Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien ënnert anerem, wat déi markantst Charakteristike vum Lëtzebuerger Steiersystem sinn an a wéi enge Beräicher Schrauwe kéinten oder misste gedréint ginn. Besonnesch elo, wou d’Inflatioun héich ass.

Den Interview mam Jean-Jacques Rommes ass wéi gewinnt Live um 10 op 8 hei op der Antenn

