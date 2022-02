E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Lëtzebuerger Denkmalschutzfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Dat neit Denkmalschutzgesetz ass d'lescht Woch an der Chamber mat grousser Majoritéit ugeholl ginn. Mä hält den Text dat, wat e versprécht? Dat froe mer de Mëttwoch de Moien de President vun der Lëtzebuerger Denkmalschutzfederatioun géint 10 op 8 als Invité vun der Redaktioun. Mam Paul Ewen geet et donieft ëm d'Fro, wéi et allgemeng ëm den Denkmalschutz zu Lëtzebuerg den Ament bestallt ass.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.