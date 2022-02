E Méindeg de Moie war d'Presidentin vum Mouvement écologique eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir iwwerdreiwen hei am Land. Dowéinst hu mir esou e groussen ekologesche Foussofdrock. Dat sot d'Presidentin vum Mouvement écologique Blanche Weber e Méindeg de Moien am RTL-Interview. Schold wier de Wirtschaftssystem, deen nëmmen op Wuesstem géif baséieren. Do misst een usetzen, wann een eppes wéilt änneren. D'Regierung géif dat awer net maachen. Si hätt d'Responsabilitéit, net deen eenzele Bierger. Ma och dee kéint eppes maachen. An do misst de Staat deene Leit mat manner Suen hëllefen. Zum Beispill bei der CO2-Steier.

Eng weider Kritik gouf et um Bauprojet Villeroy&Boch an der Millebaach an der Stad. Hei wier eng Chance verpasst ginn: fir méi Grénges, méi douce Mobilitéit, fir eng besser Ubannung un aner Quartieren oder fir alternativ Wunnformen. An dat wier e Probleem bei ville Projeten hei am Land, sou nach d'Blanche Weber.

Invité vun der Redaktioun: Blanche Weber

