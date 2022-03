E Mëttwoch de Moien war de President vum LCGB eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat Analyse vun der Situatioun ugeet, do wiere sech Gewerkschaften a Patronat gréisstendeels eens. D'Käschtenexplosioun bei den Energiepräisser belaascht nämlech souwuel Betriber wéi och Salariéen, mee d'Konklusioune wieren anerer. Dat sot den LCGB-President Patrick Dury de Mëttwoch de Moien am RTL-Interview.

Ee Knackpunkt bleift den Index, deen d'Patronat duerch eng Prime unique wéilt ersetzen. Den Index wier awer net a Fro ze stellen, esou de Gewerkschaftler. Dëse wier nämlech e Garant fir de soziale Fridden hei am Land.

D'Gewerkschafte proposéieren dogéint Mesuren ewéi: Accisen um Sprit limitéieren, Frais de déplacement eropsetzen, d'Crédits d'Impôt un d'Inflatioun upassen oder Loyeren afréieren. Alles fir d'Kafkraaft vun de Salariéen ze erhalen, respektiv ze stäerken. Un der Regierung wier et elo, fir Faarf ze bekennen, virop wéi se zum Index steet.

E Mëttwoch geet d'Tripartite tëscht Regierung, Patronat a Gewerkschaften an den zweeten Dag.

Invité vun der Redaktioun: Patrick Dury

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.