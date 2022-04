E Méindeg de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

D‘Ettelbrécker Maternité mécht vun e Méindeg un hir Dieren zou. Ronn 60-70 Gebuerten de Mount ginn elo virleefeg op d‘Stad deviéiert. Wou dréckt de Schong a wéi wëll d‘Gesondheetsministesch dëse urgente Problem léisen?

Dat froe mer d‘Paulette Lenert. Si ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun. Donieft froen mer d‘LSAP-Politikerin och, firwat si e Verbuet ausgeschwat huet fir een IRM an enger privater Praxis um Potaschbierg? A mir wëlle gewuer ginn, wéi et ka sinn, dass e Gynekolog, deen e Beruffsverbuet a Frankräich krut, awer konnt hei zu Lëtzebuerg eng Autorisatioun kréien, fir ze schaffen.

