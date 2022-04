En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD eisen Invité vun der Redaktioun.

D’provisoresch Fermeture vun der Maternité zu Ettelbréck weist op en Neits ewéi et hei am Land un Doktere feelt. Der Regierung ass de Problem scho spéitstens zanter dem Lair-Rapport vun 2019 bekannt an et lafe Gespréicher mat de Spideeler a mat den Dokteren.

Wou sinn déi Gespréicher drun? Wat kann oder muss d’Regierung maachen? Oder muss ee sech op eng manner gutt medezinesch Couverture astellen?

Dat froe mir de President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD, den Alain Schmit. Mam Invité vun der Redaktioun schwätze mir och iwwert d’geplangten Impfflicht.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.