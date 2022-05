E Mëttwoch de Moie war de Maacher CSV-Deputé-maire eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Verhandlunge lafen nach an et gëtt keen Accord tëscht dem privaten, medezineschen Zenter Potaschbierg an dem CHL, mä nëmmen d'Intentioun fir Diskussiounen ze féieren. Dat sot de Maacher CSV-Deputé-maire Léon Gloden e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Et géif och just ëm eng Kooperatioun goen, wou jiddereen onofhängeg géif bleiwen. Zesummenaarbecht géif net "iwwerhuelen" bedeiten.

D'Kommunikatioun vun der Gesondheetsministesch an der Affär wier katastrophal. Datt Paulette Lenert scho annoncéiert hätt, en Accord wier fonnt ginn an de medezineschen Zenter géif ënnert d'Responsabilitéit vum CHL falen, hätt d'Dokteren um Potaschbierg erstaunt a rose gemaach. Dernieft hätt d'Santésministesch de Verhandlungssecret net respektéiert.

D'Argument, datt et keng juristesch Basis fir e privaten IRM gëtt, léisst de Léon Gloden net gëllen. D'Ministesch géif d'Texter falsch interpretéieren. Hie wéisst och vun zwee Patiente vum Centre Médical, déi hir Käschte vum IRM vun der CNS rembourséiert kruten. Obscho se jo bis ewell sou Remboursementer refuséiert huet, hätt d'Gesondheetskees elo hei e Fakt geschaaft, aus deem een net méi eraus kéim.

Den CSV-Politiker huet ënnerstrach, datt de Centre Médical um Potaschbierg excellent géif funktionéieren a vill méi wier, wéi just en IRM. De Radiologie-Zenter géif gutt lafen. Et hätt een 12-15 Patienten den Dag an et géif een och direkt d'Resultat vum IRM matgedeelt kréien. De Centre Médical wier e wichtege Schratt fir eng dezentraliséiert medezinesch Versuergung.

