E Méindeg de Moien ass de Spriecher vun der Partei Fokus eisen Invité vun der Redaktioun.

Virun eppes méi wéi enger Woch gouf déi nei Partei "Fokus" offiziell gegrënnt. De Frank Engel ass hire Spriecher a Spëtzekandidat fir d'Walen 2023.

Wéi kuckt de fréieren CSV-President op déi aktuell Sujeten Index, Kafkraaftverloscht, IRM, Causa Carole Dieschbourg an den Ukrain-Krich? Wat proposéiert d'Partei, fir d'Logementskrise hei am Land ze léisen? A wéi wëll Fokus fortkomme vum Image vun enger One-Man-Show?

Dat froen mer de Frank Engel e Méindeg de Moie géint 10 op 8. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.