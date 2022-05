E Méindeg de Moie war den ADR-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

"An enger Gesellschaft ginn et vill Problemer an heiansdo si lénks Léisunge gutt an heiansdo si riets Léisunge gutt. D'Welt ass net schwaarz-wäiss. Se besteet aus Gro-Téin.", dat sot den neien ADR-President an Deputéierte Fred Keup. Hie war de Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Bei verschiddenen Themen hätt hie méi lénks Usiichten, zum Beispill bei der Sozialpolitik. Bei Famillen- a Sécherheetspolitik oder Monarchie wier hien awer méi riets.

D'ADR wier effektiv eng konservativ Partei, awer net just. D'ADR wier och eng sozial Partei, déi sech fir d'Fräiheet, fir d'Sprooch, fir d'Famill, fir d'Land an d'Kultur asetzt. Se kéim jo schliisslech och aus dem Gewerkschaftsberäich. An dat géing sech ënnert him och net änneren, sou de Fred Keup.

Der ADR-Linn trei bleiwen

En Vue vum Waljoer 2023 wier et wichteg, dass eng Partei hirer Linn trei bleift. Sprooch, Kultur, alles wat Lëtzebuerg ausmécht, wäerten op alle Fall och Haaptakzenter an der ADR-Walcampagne sinn. Och Leit, déi net ADR géinge wielen, géingen him awer soen, wéi wichteg et wier, dass d'Partei do wier. Wéi wichteg dat wier, fir de politeschen Debat an dat géing hie freeën, sou den Invité. Natierlech wéilt ee bei den nächste Walen 2023 besser ofschneide wéi bei de leschten. Bei den Europawalen hätt een iwwer 10 Prozent erreecht an dat Zil géing ee sech och gi fir d'Nationalwalen.

D'ADR hätt den Ament 1.500 Memberen an all Woch kéimen eng Dose bäi. Souvill Succès hätt een zanter Joren net méi gehat an dat géing een un der Campagne fir e Verfassungsreferendum festmaachen, sou den ADR-President.

"Verdrängung vun der Lëtzebuerger Sprooch"

Mam Fred Keup hu mer och iwwer säi Buch geschwat, dat hie rezent zesumme mam Tom Weidig erausbruecht huet. "Mir gi Lëtzebuerg net op. Auflösungserscheinungen einer kleinen Nation." Dora geet ënner anerem och ëm de Verfall vun der Lëtzebuerger Identitéit. Dat gëtt ënner anerem och a Verbindung bruecht mat der "Verdrängung vun der Lëtzebuerger Sprooch". An deem Kontext hu mer den Deputéierte gefrot, firwat säi Buch dann op Däitsch geschriwwe wier amplaz op Lëtzebuergesch. Däitsch kéint besser gelies ginn an och besser vun Auslänner gelies ginn, sou de Fred Keup.

