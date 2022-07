Den CSV-Co-Fraktiounschef ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Reduktioun op de Spritpräisser leeft nach bis Enn Juli. D'CSV wëll dat verlängeren.

Ass dat wierklech eng gutt Iddi? Wéi wéilt d'CSV de Leit wéinst den héijen Energiepräisser ënnert d'Äerm gräifen? Dat froe mer en Dënschdeg de Moien den CSV-Co-Fraktiounschef Gilles Roth als eisen Invité vun der Redaktioun. Anert Thema wäert d'Impfflicht sinn.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.