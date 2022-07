Well haaptsächlech Leit aus där Alterskategorie op der Intensivstatioun landen, misste si op d'mannst 3 Mol geimpft sinn, fir d'Spideeler z'entlaaschten.

Den Expertegrupp recommandéiert eng Impfflicht fir Leit iwwer 50 Joer. Et géif drëm goen, potenziell Coronafäll, déi op der Intensivstatioun géife landen, z'evitéieren. An dat wieren eben an der Haaptsaach Persounen iwwer 50 Joer. Dowéinst misst den Impftaux an dëser Alterskategorie héichgehale ginn. Allerdéngs géing dëst och just ënner gewësse Konditioune Sënn maachen, notamment wann eng virulent Variant am Ëmlaf ass. D'Experte ginn an hirem Rapport dovunner aus, dass am Hierscht hei de "Worst case scenario" wäert antrieden. All déi Concernéiert missten och eng drëtt Dosis gesprëtzt kréien, respektiv e Rappell, wann déi lescht Impfung méi wéi 5 Méint hier ass, esou den Infektiolog Dr. Vic Arendt.

Eisen Avis ass weider, datt mer fir eng Obligation vaccinale iwwer 50 sinn, mat enger véierter Booster-Dosis. Déi ass jo aktuell scho recommandéiert fir Leit iwwer 50 a fir Leit mat Comorbiditéiten, einfach fir prett ze sinn. Mir wësse jo net, ob mer lo méi e virulente Variant kréien oder net.

Kappzerbrieches mécht de niddregen Impftaux beim Personal am Fleegesecteur an awer gëtt hei keng Impfflicht recommandéiert. Do gëtt et also e Changement vun der Recommandatioun vun de fënnef Experten. De Schutz virun enger Iwwerdroung mat Omikron wier trotz Impfung net héich genuch. An der Plaz gëtt et awer enger Rei aner Recommandatiounen. Ënner anerem musst eng Informatiounsobligatioun fir den Impf-Status vum Personal kommen. Weiderhi misst massiv op Informatioun a Sensibiliséierung gesat ginn.

Den Experterot geet och vun enger neier Coronawell am Hierscht aus, wéi schonn dat leschte Joer. Et wéisst een awer net, wéi schlëmm dës Well géif ginn.

Generell gesi kritt d'Regierung manner kloer Recommandatioune mat op de Wee, wéi am Wanter. D'Politik kritt Pisten an Zeenerie mat op de Wee a soll op Basis dovunner Choixen treffen.

Dës Recommandatioune ginn als nächst am Regierungsrot diskutéiert an e Freideg géint 14 Auer wëll de Premier Bettel an der Chamber eng Deklaratioun maachen, wat d'Regierung decidéiert huet.

LINK: Fannt hei de Replay vun der Pressekonferenz