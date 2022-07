Den Infektiolog aus de Schuman-Spideeler ass e Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Experte si fir eng Corona-Impfflicht fir Leit vu 50 Joer un. Keng méi fir d’Gesondheets- an d'Fleegepersonal.

En Dënschdeg ass den Zousazavis presentéiert ginn an e Mëttwoch diskutéiere mer mam Dr. Gérard Schockmel doriwwer. De Spezialist fir Infektiounskrankheeten ass ee vun den Experten an e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Firwat muss et eng Impfflicht sinn, wann déi aktuell Variant net méi sou schlëmm ass?

Wat erwaart ee sech elo vun der Regierung?

Wéi laang wierkt d’Impfung? Muss ee sech eng 4. Kéier impfe loossen?

Mir froen dat alles den Dr. Schockmel live no den Neiegkeete vun 8 Auer.

