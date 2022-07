E Méindeg de Moien ass den Direkter vum Statec eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Mesurë vun der Tripartite sinn "net iwwerholl", sou den Direkter vum Statec, de Serge Allegrezza viru genee 2 Méint hei op RTL. Zanterhier sinn Präisser weider geklommen an eng Indextranche gouf vu Juli op den nächsten Abrëll verréckelt. A Konterpartie gouf et Mesuren, déi supposéiert sinn, de Kafkraaftverloscht ze kompenséieren, dorënner de Steierkredit, deen eng Rei Salariéen dëser Deeg op hirer Pai gesinn.

Dofir maache mir 2 Méint méi spéit hei op RTL nach emol de Point iwwert d'Entwécklung vun der Kafkraaft mam Serge Allegrezza. Den Invité vun der Redaktioun froe mir donieft eng Stellungnam par Rapport zum OGBL, deen d'Berechnunge vum Statec a Fro gestallt huet. A mir froen hien, a wéi wäit d'Hausse vun den Zënsen d'Inflatioun kéint bremsen.

Den Interview mam Direkter vum Statec ass ëm 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.