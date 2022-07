De President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Baufirmen an dem Génie Civil ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

De Kollektivcongé am Bau fänkt haut un, an deemno eng gutt Geleeënheet, fir een Etat des lieux ze maachen.

Wéi schlëmm ass d‘Situatioun a punkto Penurie vu Material a Main d'oeuvre am Secteur?

Wéi stinn d'Promoteuren zum Index wann, wéi virausgesot gëtt, nach dëst Joer eng Tranche fälleg gëtt? An u wéi enge Schrauwen muss gedréint ginn, fir méi séier ze bauen?

Dat froen mer den Entrepreneur a President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Baufirmen an dem Génie Civil. De Roland Kuhn ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.