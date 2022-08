En Donneschdeg de Moien ass den DP-Fraktiounschef eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Präisdeierecht, d'Inflatioun, wäert méi laang héisch bleiwen, ewéi erwaart, sou de Statec e Mëttwoch. De Premierminister Xavier Bettel huet matdeele gelooss, datt kee géing am Ree stoe gelooss ginn.

Am September kéint eng weider Tripartite aberuff ginn. Haaptsujet wier do d’Kafkraaft, sou iwwerdeems de Wirtschaftsminister Franz Fayot e Mëttwoch bei eis op der Tëlee.

Gëtt elo eng weider Indextranche verréckelt ? Wéi eng aner Optioune leien um Dësch ? Wéi vill Sputt ass dann elo awer nach do fir "keen am Reen stoen ze loossen"? Dat froe mer en Donneschdeg de Moien den DP-Fraktiounschef Gilles Baum. Den Interview mam Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt ëm 10 op 8 hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.