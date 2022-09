E Freideg de Moien ass den Energieminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat mécht d’Regierung fir de Leit an de Betriber bei den héijen Energiepräisser ze hëllefen? Dat froe mer de Moien de Claude Turmes. De gréngen Energieminister ass e Freideg eisen Invité vun der Redaktioun.

Kënnt eng Alternativ zum Tankrabatt? Wéi kéint eng Ënnerstëtzung beim deiere Gas ausgesinn? A gi mer scho méi iwwert den nationalen Energie-Spuerplang gewuer, deen an enger Woch virgestallt gëtt.?

De Minister ass live bei eis am Virfeld vum Regierungsrot a vum Briefing.

Mir froen och no, firwat op EU-Plang sou laang gewaart gouf, fir ze kucken, fir de Stroumpräis vum Gaspräis lass ze koppelen.

De Rendez-vous mam Claude Turmes ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.