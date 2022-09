En Donneschdeg de Moie war d'Cheffin vun der Lëtzebuerger Vertriedung vun der EU-Kommissioun eis Invitée vun der Redaktioun.

Et war déi éischt Ried vun der Kommissiounspresidentin am Kontext vun engem Krich, dat sot d'Anne Calteux den Donneschdeg de Moien am RTL-Interview. Si ass d'Cheffin vun der Vertriedung vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg. Et goung ëm d'Ried zur Lag vun der Unioun vun der EU-Kommissiounscheffin Von der Leyen e Mëttwoch.

Zweete grousse Sujet war d'Energie-Kris an an deem Kontext wier och dat Soziaalt net vergiess ginn. Notamment bei de Mesuren, fir d'Energie-Aarmut ze bekämpfen, dem Deckelen an dem sozialen Ëmverdeele vun de grousse Profitter vun den Energie-Entreprisen. Dat kéint scho vum 1. Dezember u funktionéieren.

Wichteg wier awer och, datt déi eenzel EU-Staate genuch Spillraum hunn, fir op d'Kris ze reagéieren. Dowéinst soll och den europäesche Stabilitéitspakt méi flexibel gemaach ginn.

Datt d'EU-Sanktioune Schold un den héijen Energiepräisser wieren, léisst d'Anne Calteux net gëllen. Russland hätt e Krich ugefaangen, dee géint internationaalt Recht verstéisst an och d'europäesch Wäerter an d'Ekonomie géif viséieren.

Invité vun der Redaktioun: Anne Calteux

