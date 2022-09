De Message riicht d'Presidentin vun der "Entente des offices sociaux" als Invitée vun der Redaktioun un d'Lëtzebuerger Politik.

Wann et wierklech dozou kënnt, dass d‘Energie op maximal 15 Prozent vum haitege Präis gedeckelt gëtt an de Stroumpräis agefruer gëtt, fir d‘Betriber wéi fir d‘Privatstéit, da wier dat eng adaptéiert Äntwert an dëser Kris, déi jiddereen trëfft, esou d‘Ginette Jones. Et wier eng gutt Basis, ma als zweete Schrëtt misst nach gekuckt ginn, wéi een och sozial méi selektiv kéint hëllefen.

Virun e puer Méint wier et nach roueg gewiescht, ma aktuell géingen d‘Leit ufänken, nervös ze ginn, well se net wéissten, wat op se duerkënnt. Eng Rëtsch Servicer hätten och däitlech méi Aarbecht an et géing een ufänken, un d'Limitt ze kommen. Donieft wieren déi meescht vun hire Clientë Locatairen an do géing sech d‘Hausse vun de Präisser dacks eréischt Enn des Joers weisen. Spréch, déi meescht Aarbecht géing nach op d‘Offices sociaux duerkommen, fäert d‘Presidentin vun der Entente.

Natierlech wier eng grouss Aufgab vun den Offices sociaux, fir de Leit, déi et brauchen, Geld ze ginn, fir iwwer d‘Ronnen ze kommen. Mä hannert de sozialen Hëllefe géingen nach eng ganz Rei aner Servicer fonctionéieren, wéi Repas sur roues, Tiers payant social, Adresse de référence, Visites à domicile etc. Fir d'éischt misst een d‘Leit kenneléieren, fir se da richteg z‘orientéieren an dat kascht Zäit a Kraaft, esou d'Invitée. Personal-technesch wier een awer sou lues un der Limite. Speziell och, well déi administrativ Aarbecht zougeholl hätt. Dës misst reduzéiert ginn. Finanziell wier een dogéint gutt opgestallt, duerch d‘Gesetz vun 2009, well 50 Prozent géinge vun der jeeweileger Gemeng an 50 Prozent vum Staat iwwerholl ginn.

De Logement bleift iwwerdeems déi gréissten Erausfuerderung, well e bei eenzele Leit bis 50 Prozent vum Akommes direkt ewech hëlt, sou d'Ginette Jones. "Loosst eis eis Sozialaarbecht esou maachen, wéi Sozialaarbecht muss gemaach ginn." Dat ass d‘Fuerderung vun der Presidentin vun der Entente des Offices Sociaux un d‘Politik.

Déi bürokratesch Schwieregkeete misste ewechgeholl- an donieft misst och de Leit den Zougang zu Aarbecht vereinfacht ginn. Dat besonnesch an enger Zäit, wou iwwerall no Main d‘oeuvre gesicht gëtt, sou d‘Invitée.

Invité vun der Redaktioun: Ginette Jones

