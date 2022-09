E Freideg de Moien war d'Fedil-Presidentin eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Patronat ass d’Accord awer net frou mam neien Tripartiteofkommes. D’Presidentin vun der Fedil, der Stëmm vun der Lëtzebuerger Industrie Michèle Detaille huet dat de Moien am RTL-Interview widderholl.

Beim leschten Accord am Februar hätt ee Previsibilitéit gehat, hätt kënne plangen. Elo géifen ze vill Inconnuen bleiwen. Nächste Mëttwoch gëtt eréischt den Accord ënnerschriwwen. Mir maachen dat, well de soziale Fridde wichteg ass, sot d’Michèle Detaille. Et hätt een och gespuert, datt d’Regierung deen Accord onbedéngt wollt.

Wann trotz de ganze Mesuren eng drëtt Indextranche dat nächst Joer géif fälleg ginn, huet d’Regierung versprach, déi ze iwwerhuelen. Dat huet eis iwwerzeegt, fir z’ënnerschreiwen, sou d’Fedil-Presidentin.

Den OGBL hat jo den Accord am Februar net matgedroen. Op d’Fro, ob d’Relatioun tëscht dem UEL-President an der OGBL-Presidentin elo besser wär, sot d’Madamm Detaille, d’Positioune géifen ze wäit auserneegoen.

Wat d’Energiespueren ugeet, vertraut d’Fedil-Presidentin drop, datt jidderee responsabel ass a matmécht beim Spueren. D’Energie wär jo och trotz Brems an Deckel elo scho vill méi deier ginn.

Invité vun der Redaktioun: Michèle Detaille

