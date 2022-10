Dat fuerdert de Vizepresident vum Nohaltegkeetsrot vun dëser an der nächster Regierung. Hie war e Freideg eisen Invité vun der Redaktioun.

Eisen Invité vun der Redaktioun, de Vizepresident vum Nohaltegkeetsrot Norry Schneider, huet e Freideg de Moien de Message vum Premier Xavier Bettel an der Ried zur Lag vun der Natioun a puncto Klimaschutz begréisst.

An awer ënnert dem Stréch wier d'Glas hallef voll an hallef eidel. Villes géif och schonn an déi richteg Richtung goen, mä et misst een awer fir d'Zukunft eng Strategie op d'Bee stellen, fir "een Planéit", dee vun "enger Regierung" gedroe géif ginn. Hei wieren all d'Acteuren, dës an och déi nächst Regierung, gefuerdert, well mir hätte wéinst der Klima-Urgence keng Zäit ze verléieren. Et dierft een dowéinst keng Legislatur méi verschwenden. Eng Partei, déi dat net erkennt a keng Strategie fir de Planéit an hirem Walprogramm huet, wier net méi zäitgeméiss.

Den Norry Schneider huet awer och eng Rei "Versäumnisser" am Etat de la Nation festgestallt. De Vertrieder vun der Transitiounsplattform CELL huet grondsätzlech Iwwerleeungen zum Beispill zu eisem Konsum vermësst, och d'Biodiversitéitskris hätt nach méi en héije Stellewäert verdéngt. Donieft hätt d'Aarmutschéier, Diskriminatiounen, d'Gläichstellung tëscht Mann a Fra, d'Gewalt géint Fraen, d'Ëmverdeelung vu Räichtum an de kollektive Burn-Out vun eiser Gesellschaft als Sujete gefeelt.

D'Kritik vun Ëmweltverbänn wéi dem MouvEco oder Greenpeace, dass d'Aussoen aus dem Etat de la Nation am Widdersproch mat de Mesuren aus der Tripartite stéingen, wéi d'Deckelung vun den Energiepräisser, versteet den Norry Schneider. Den Ament wier een nämlech an enger Reparatiounsphas, do wier et normal, dass et Inkoherenze gëtt. Op der anerer Säit misst een awer laangfristeg zu méi koherente Mesurë kommen. Ëmmerhi wiere mir an enger extremer Urgence. Duerfir misst een alleguerten d'Leit mathuelen. Dofir géing hien och net op eng Verbuetspolitik mat Bestrofung setzen, sou den Invité. Biergerbedeelegung am Kampf géint de Klimawandel wier wichteg. Beim Klimabiergerrot wiere verschidde Saachen deels ze vill séier gemaach ginn, ma dat misst een analyséieren an da kucken, wat misst anescht lafen. Nach méi wichteg wier awer och de Suivi vun dësen Exercicer ze maachen.

Gerechtegkeet wier an der Ried nëmmen um Bord dra gewiescht. Eng konsequent Ëmverdeelung géif awer net nëmme vun der Regierung, mä vu kenger Partei an der Chamber thematiséiert ginn. D'Thema Aarmut misst méi am Fokus stoen, sou den Norry Schneider.

Invité vun der Redaktioun: Norry Schneider

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.